Министр Экваториальной Гвинеи опроверг слухи по поводу исключения России из ОПЕК+

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Министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг Лима заявил, что Россия не может быть исключена из ОПЕК+.
Министр Экваториальной Гвинеи опроверг слухи по поводу исключения России из ОПЕК+
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Об этом он сказал РИА Новости, комментируя материал The Wall Street Journal, в котором источник говорил о якобы ведущихся разговорах о возможном исключении России.

«ОПЕК+ — это добровольная инициатива. Мы не приглашаем и не исключаем. Именно поэтому во всех заявлениях инициативы говорится о добровольном вкладе», — подчеркнул он.

Ранее в газете The Wall Street Journal сообщалось, что некоторые члены ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке организации по добыче нефти на фоне западных санкций.

Вместе с этим в МИД России подтвердили актуальность сделки ОПЕК+.

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