Министр Экваториальной Гвинеи опроверг слухи по поводу исключения России из ОПЕК+
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Об этом он сказал РИА Новости, комментируя материал The Wall Street Journal, в котором источник говорил о якобы ведущихся разговорах о возможном исключении России.
«ОПЕК+ — это добровольная инициатива. Мы не приглашаем и не исключаем. Именно поэтому во всех заявлениях инициативы говорится о добровольном вкладе», — подчеркнул он.
Ранее в газете The Wall Street Journal сообщалось, что некоторые члены ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке организации по добыче нефти на фоне западных санкций.
Вместе с этим в МИД России подтвердили актуальность сделки ОПЕК+.