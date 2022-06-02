Песков: Россия не будет продавать нефть себе в убыток

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток.
Песков: Россия не будет продавать нефть себе в убыток
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«Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий», — отметил Песков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страны Запада обсуждают вариант закупок российской нефти по ценам ниже рыночных вместо отказа от её импорта.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что Европе и США невыгоден дефицит нефти из-за антироссийских санкций, поэтому Россия может компенсировать потери от эмбарго.

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