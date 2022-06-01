Экономист Беляев высказался о перспективах роли евро в глобальной экономике

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Экономист Михаил Беляев высказался о перспективах роли евро в глобальной экономике.
Экономист Беляев высказался о перспективах роли евро в глобальной экономике
  • Gettyimages.ru

«Евро будет существовать как европейская расчётная единица. Позиции евро, конечно, на мировом ландшафте упадут. Потому что с американским долларом европейская валюта не может больше конкурировать», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, в ближайшее время произойдёт «наступление юаня».

Кроме того, отметил Беляев, рубль приобретает статус региональной валюты.

«То есть у евро, как у денежной единицы, которая будет существовать, перспективы есть. Как у мировой валюты — уже сомнительно», — прогнозирует эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой» высказался об адаптации российского финансового рынка к санкциям.

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