Экономист Беляев высказался о перспективах роли евро в глобальной экономике

Экономист Михаил Беляев высказался о перспективах роли евро в глобальной экономике.

«Евро будет существовать как европейская расчётная единица. Позиции евро, конечно, на мировом ландшафте упадут. Потому что с американским долларом европейская валюта не может больше конкурировать», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, в ближайшее время произойдёт «наступление юаня».

Кроме того, отметил Беляев, рубль приобретает статус региональной валюты.

«То есть у евро, как у денежной единицы, которая будет существовать, перспективы есть. Как у мировой валюты — уже сомнительно», — прогнозирует эксперт.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой» высказался об адаптации российского финансового рынка к санкциям.