«Газпром»: запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 20,4 млрд кубометров
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Вместе с этим для достижения уровня начала сезона отбора 2019/20 года европейским компаниям нужно закачать в хранилища 52 млрд куб. м, сообщила компании.
«По оценке немецкого регулятора, которую приводят СМИ, ситуация с текущим уровнем запасов в хранилищах Германии — крупнейших в Европе — является «недостаточно хорошей». А достижение целевого уровня в 90% станет для Германии подушкой безопасности на два с половиной месяца при нормальной зиме. Однако отметим, что сезон отбора в Европе длится намного дольше — пять-шесть месяцев», — говорится в заявлении «Газпрома».
Ранее французский президент Эммануэль Макрон выразил мнение, что Европа столкнётся с ощутимыми последствиями следующей зимой, если лишит себя запасов в подземных хранилищах газа.
Как отмечали в «Газпроме», перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на стоимость газа на рынке.