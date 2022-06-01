«Газпром»: запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 20,4 млрд кубометров

По данным на 30 мая, запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 20,4 млрд куб. м газа, при этом для выхода на уровень 90% заполненности компаниям предстоит закачать ещё более 42 млрд куб. м, сообщил «Газпром» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.

Вместе с этим для достижения уровня начала сезона отбора 2019/20 года европейским компаниям нужно закачать в хранилища 52 млрд куб. м, сообщила компании.

«По оценке немецкого регулятора, которую приводят СМИ, ситуация с текущим уровнем запасов в хранилищах Германии — крупнейших в Европе — является «недостаточно хорошей». А достижение целевого уровня в 90% станет для Германии подушкой безопасности на два с половиной месяца при нормальной зиме. Однако отметим, что сезон отбора в Европе длится намного дольше — пять-шесть месяцев», — говорится в заявлении «Газпрома».

Ранее французский президент Эммануэль Макрон выразил мнение, что Европа столкнётся с ощутимыми последствиями следующей зимой, если лишит себя запасов в подземных хранилищах газа.

Как отмечали в «Газпроме», перед странами Европы стоит серьёзный вызов по восполнению запасов газа в подземных хранилищах к следующей зиме, это будет оказывать сильное влияние на стоимость газа на рынке.