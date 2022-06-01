«Газпром» заявил о рекордных поставках газа российским потребителям в мае

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Компания «Газпром» заявила, что из-за холодного мая поставки газа российским потребителям достигали рекордных суточных показателей.
«Газпром» заявил о рекордных поставках газа российским потребителям в мае
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«Май 2022 года стал одним из самых холодных в европейской части России за всю историю наблюдений. На этом фоне поставки газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения 22 раза достигали рекордных суточных показателей за десять лет», — говорится в заявлении компании в Telegram.

Уточняется, что большинство рекордов пришлось на вторую половину мая, а «с 3 по 5 мая был трижды обновлён абсолютный исторический суточный максимум для этого месяца».

Ранее «Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в адрес датской компании Ørsted, а также подразделению Shell в Германии в связи с неоплатой в рублях.

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