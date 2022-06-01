Посол Шульгин: Россия не будет навязывать голландцам поставки своего газа
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«Голландцы сделали свой выбор, мы не навязываемся. Не хотят покупать наш газ, слава богу, не надо, мы найдём другие рынки сбыта. А голландцам придётся крепко задуматься, как выходить из сложившейся ситуации», — сказал дипломат.
По мнению посла, отказ GasTerra оплачивать поставки в рублях является отражением антироссийской политики руководства Нидерландов.
«Эта компания является государственной, поэтому волей-неволей она оглядывается на государственную политику своей страны», — цитирует Шульгина РИА Новости.
30 мая «Газпром экспорт» получил от нидерландской компании GasTerra уведомление о том, что она не намерена платить за поставки газа в рублях.
31 мая поставки газа были приостановлены.