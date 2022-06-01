Посол Шульгин: Россия не будет навязывать голландцам поставки своего газа

Россия не намерена навязывать голландской стороне поставки своего газа, страна найдёт другие рынки сбыта, заявил российский посол в Нидерландах Александр Шульгин в эфире канала «Россия 24». При этом он подчеркнул, что «голландцам придётся крепко задуматься, как выходить из сложившейся ситуации».

«Голландцы сделали свой выбор, мы не навязываемся. Не хотят покупать наш газ, слава богу, не надо, мы найдём другие рынки сбыта. А голландцам придётся крепко задуматься, как выходить из сложившейся ситуации», — сказал дипломат.

По мнению посла, отказ GasTerra оплачивать поставки в рублях является отражением антироссийской политики руководства Нидерландов.

«Эта компания является государственной, поэтому волей-неволей она оглядывается на государственную политику своей страны», — цитирует Шульгина РИА Новости.

30 мая «Газпром экспорт» получил от нидерландской компании GasTerra уведомление о том, что она не намерена платить за поставки газа в рублях.

31 мая поставки газа были приостановлены.