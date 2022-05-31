Аналитик Юшков объяснил, как Россия компенсирует потери из-за снижения экспорта нефти

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что Европе и США невыгоден дефицит нефти из-за антироссийских санкций, поэтому Россия может компенсировать потери от эмбарго.

Если Россия сократит экспорт и добычу, дефицит усугубится и вырастут цены на абсолютно всю нефть — российского и нероссийского происхождения, — что крайне негативно и для Европы, и для США, рассказал он в беседе с НСН.

«Если Европа или США вводят санкции против российской нефти и Россия сокращает экспорт, вроде как добились цели. Но их цель не в том, чтобы Россия сократила экспорт, а в том, чтобы она денег не получала от нефтяной индустрии. А получается: мы экспорт сократили, дефицит на мировом рынке усугубился, и мы практически компенсировали то, что недополучили, за счёт подорожания оставшихся объёмов продаж. В итоге Россия сколько получала, столько и продолжает получать», — сказал Юшков.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.