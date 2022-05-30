Доцент Корнейчук прокомментировал ситуацию с госдолгом России

Доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук прокомментировал ситуацию с госдолгом России.

«Минфин США 25 мая не продлил срок действия лицензии на обслуживание внешнего долга России в условиях санкций. Лишатся ли в этих обстоятельствах американские кредиторы положенных им выплат по евробондам, если в условиях выпуска не прописана валюта платежа российский рубль? Такие выплаты запланированы на 23 июня и 24 июня 2022 года», — цитирует Корнейчука ИА REGNUM.

По его словам, в проспектах эмиссии этих облигаций есть пункт, в соответствии с которым платёжное обязательство будет считаться выполненным, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в необходимом размере.

«Минфин России имеет список всех держателей облигаций, их реквизиты и контактные данные. Минфин проведёт детальную работу по доведению купонных выплат каждому инвестору на счета НКО АО «НРД» в рублях, их конвертацию и последующий вывод за рубеж», — сказал Корнейчук.

Он отметил, что НКО АО «НРД» не находится под санкциями США и может обслуживать долларовые транзакции.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российская сторона к июньской выплате по внешнему долгу готовит механизм, позволяющий выплаты в рублях.