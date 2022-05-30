В Подмосковье рассказали о росте промышленного производства

Министр экономики и финансов Московской области Наталия Маслёнкина рассказала, что рост промышленного производства в регионе за четыре месяца 2022 года составил 7,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом информирует телеканал «360».

В обрабатывающих производствах рост в январе — апреле достиг 107,6%. Объём металлургического производства вырос на 29,2%, производства лекарственных средств и применяемых в медицине материалов — на 26,4%.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 24,6%, кожаных — на 21,9%, текстиля — на 20,3%. Также вырос объём производства бумаги и бумажных изделий (на 16,6%) и мебели (на 13,7%).

По сообщениям интернет-издания «Подмосковье сегодня», обеспечение электроэнергией, газом и паром показало рост на 4,7%, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация мусора — на 5,1%.

Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал о работе по поддержке инвестиционного климата в регионе.