В Приморье рассказали о работе по поддержке инвестиционного климата

Глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал о работе по поддержке инвестиционного климата в регионе.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Во время своего отчёта перед краевым парламентом Кожемяко напомнил о развитии ТОР «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Находка».

По его словам, в 2021 году общий объём инвестиций по соглашениям с резидентами ТОР достиг почти 1,4 трлн рублей.

«На конец года резиденты освоили 231,5 млрд рублей и создали более 16 тыс. рабочих мест», — добавил Кожемяко.

Также стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время выступления на всероссийском форуме «Импортозамещение. Новые возможности» рассказал, что из регионального бюджета дополнительно направили 1 млрд рублей на поддержку промышленности. Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Как отметил Текслер, у отечественных предприятий на фоне ухода иностранных компаний с российского рынка появились новые возможности для развития.

Ранее в Севастополе рассказали о мерах, направленных на поддержку предпринимателей в 2022 году.