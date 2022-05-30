Силуанов заявил о важности предсказуемости курса рубля

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Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN заявил, что для российской стороны важна предсказуемость курса рубля.
Силуанов заявил о важности предсказуемости курса рубля
  • РИА Новости

«Курс у нас стабилизировался. И мы сейчас принимаем все меры, чтобы он был уже прогнозируемый для участников внешнеэкономической деятельности. На наш взгляд, не столько важно, на каких параметрах курс, сколько важна его предсказуемость. Сейчас создаем условия для такой предсказуемости», — цитирует ТАСС.

Он также добавил, что власти страны контролируют потоки валюты из страны и стимулируют привлечение ресурсов на территорию Российской Федерации.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры ЦБ по поддержке финансовой системы.

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