Силуанов: инвесторам предложат получить июньские платежи по долгу в обход структур Запада

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Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CGTN заявил, что инвесторам предложат получить июньские платежи по российскому долгу в обход западной инфраструктуры.
Силуанов: инвесторам предложат получить июньские платежи по долгу в обход структур Запада
  • РИА Новости

«Июньские платежи мы будем уже, конечно, структурировать по-иному. И будем в обход иностранной инфраструктуры делать предложения держателям нашего долга о расчётах по нашим обязательствам. Пока эти предложения готовятся. Но мы будем поддерживать имидж надёжного заёмщика и выполнять свои обязательства даже с учётом тех ограничений, которые вводят западные страны», — цитирует его ТАСС.

Ранее Силуанов заявил, что в России приняли решение о проведении расчётов с держателями российских еврооблигаций по механизму, аналогичному схеме оплаты российского газа в рублях.

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