Силуанов: инвесторам предложат получить июньские платежи по долгу в обход структур Запада
- РИА Новости
«Июньские платежи мы будем уже, конечно, структурировать по-иному. И будем в обход иностранной инфраструктуры делать предложения держателям нашего долга о расчётах по нашим обязательствам. Пока эти предложения готовятся. Но мы будем поддерживать имидж надёжного заёмщика и выполнять свои обязательства даже с учётом тех ограничений, которые вводят западные страны», — цитирует его ТАСС.
Ранее Силуанов заявил, что в России приняли решение о проведении расчётов с держателями российских еврооблигаций по механизму, аналогичному схеме оплаты российского газа в рублях.