Экономист Сыроваткин допустил повышение курса доллара во втором полугодии 2022 года

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Укрепление рубля может закончиться во втором полугодии 2022 года и сдвинуть «справедливый» курс доллара к рублю выше 80, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

В комментарии агентству «Прайм» он отметил, что в настоящее время рубль поддерживают обязательства экспортёров продавать часть валютной выручки и ограничения по импорту.

Вместе с этим эксперт напомнил, что власти проводят политику по смягчению валютного контроля, что вкупе с ростом импорта должно отразиться на рубле.

«Все эти события могут во втором полугодии серьёзно изменить рыночный баланс предложения валюты и спроса на неё и сдвинуть «справедливый» курс доллара к рублю выше 80», —  заявил Сыроваткин.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, России нужно возвращаться к равновесному курсу рубля, который был ранее, при этом снижая норматив обязательной продажи валютной выручки.

По данным Мосбиржи, 28 мая доллар завершил неделю ростом до 66,7 рубля.

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