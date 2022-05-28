Экономисты РАН сочли 60–65 рублей за доллар «равновесным курсом»

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России нужно «нащупать равновесные значения курса» рубля с учётом всех имеющихся обстоятельств, так как высокий курс хоть и полезен для сдерживания инфляции, однако негативно влияет на экспортные доходы бюджета и конкурентоспособность российских производств, пишет РБК со ссылкой на экономистов РАН. По мнению специалистов, равновесным является курс в 60–65 рублей за доллар.
Экономисты РАН сочли 60–65 рублей за доллар «равновесным курсом»
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  • © Anadolu Agency

Такое мнение экономисты выразили в свежем выпуске ежеквартального прогноза Института хозяйственного прогнозирования РАН.

Эксперты пояснили, что параметры равновесия курса должны определяться несколькими факторами: дефицитом бюджета, оттоком капитала и уровнем торгового баланса.

В настоящее время в торговом балансе наблюдается значительный перевес в сторону положительного сальдо, считают они.

Как уточняется, из-за сжатия импорта при ограничениях на использование резервных валют возникает проблема с избытком предложения на внутреннем рынке валюты, это приводит к укреплению рубля.

«В этой связи некоторое недоумение вызывают тезисы об искусственном характере текущего курса рубля. Скорее, в период 2018—2021 годов курс был искусственно занижен за счёт действия бюджетного правила», — считают авторы доклада.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, России нужно возвращаться к равновесному курсу рубля, который был ранее, при этом снижая норматив обязательной продажи валютной выручки.

По данным Мосбиржи, 28 мая доллар завершил неделю ростом до 66,7 рубля.

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