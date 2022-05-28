Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 15,9%

Сбербанк с 28 мая снижает ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта, минимальная ставка теперь составляет 15,9%.

Об этом сообщает РИА Новости.

«С 28 мая... ставка снижена на два процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту для всех категорий заёмщиков составит 15,9%», — говорится в сообщении банка.

Также с 30 мая снижаются ставки по ипотеке на вторичное жильё и новостройки — минимальная ставка составит 10,9%.

Ранее в Сбербанке объяснили, что заёмщикам, получившим до 1 марта одобрение на ипотеку, но не успевшим выйти на сделку до 31 марта, придётся вновь подавать заявление на одобрение кредита.