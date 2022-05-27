Силуанов назвал «экзотической мерой» отказ США продлевать лицензию на оплату госдолга

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» назвал «экзотической мерой» отказ Минфина США продлевать лицензию на оплату государственного долга.

«Это продолжение недружественных мер, которые западные страны принимают в отношении России. В данном случае это очень экзотическая, странная мера, я бы сказал. Поскольку западные страны, в первую очередь, не дают своим инвесторам получать деньги по вложениям в российские бумаги. Раньше таких прецедентов не было», — цитирует его ТАСС.

24 мая от Минфина США поступила информация об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации. Минфин России уже объявил о том, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

Политолог Александр Маркин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с госдолгом России.