Политолог Злобин назвал возможные последствия отказа ЕС от российских энергоресурсов

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Кандидат политических наук Александр Злобин назвал возможные последствия отказа ЕС от российских энергоресурсов.
Политолог Злобин назвал возможные последствия отказа ЕС от российских энергоресурсов
  • Gettyimages.ru
  • © HHakim

«Желание Брюсселя ограничить газовые поставки промышленному комплексу очень показательное, поскольку это подтверждает дефицит топлива в странах ЕС. Заводы и другие предприятия — основа экономики любого государства, и конечно, если энергоресурса будет недостаточно, то это серьёзно скажется на финансовом секторе Евросоюза», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, недостаток топлива отразится на ценообразовании в ЕС. Злобин не исключил рост безработицы.

Со своей стороны, экономист Василий Колташов в беседе с Nation News выразил мнение, что отказ от российских энергоносителей означает, например для немецкой промышленности, то, что все цены должны повыситься.

«В условиях глобальной инфляции это главное, от чего страдают Европейский союз и европейские производители и потребители», — полагает он.

Кроме того, отметил Колташов, химическая промышленность Германии нуждается в получении российской нефти и газа.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова прокомментировала рост цен на газ в США.

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