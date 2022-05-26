Аналитик Мильчакова прокомментировала рост цен на газ в США

Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова прокомментировала рост цен на газ в США.

«Самая главная причина роста цен на газ в США — повышенный спрос населения и бизнеса на этот энергоресурс при достаточно ограниченном предложении», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, ещё одна причина — значительно сократившиеся объёмы добычи сланцевого газа в США и одновременный рост экспорта в другие страны.

Как пояснила Мильчакова, американский газ выгоднее перерабатывать в СПГ и вести морем в Европу или Азию.

«Таким образом, собственным потребителям в США остаётся небольшое количество газа, а спрос высокий, отсюда и рост цен на газ и электроэнергию, который, в свою очередь, продолжает генерировать рекордно высокую инфляцию потребительских цен», — добавила аналитик.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал отказ Финляндии оплачивать российский газ в рублях.