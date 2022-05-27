Финансист Зубец прокомментировал решение ЦБ России по ключевой ставке

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец прокомментировал решение ЦБ по ключевой ставке.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что стоимость кредитов для населения снизится.

«То есть, если кто-то захочет взять кредит, ему не будут предлагать его под 20—25% годовых, а предложат под 15%», — спрогнозировал Зубец.

По его словам, если в конце февраля — начале марта граждане инвестировали в банк под 20 с чем-то процентов, то до окончания срока действия договора депозита они будут получать высокую доходность по своим вложениям.

Ранее руководитель аналитического центра Forma Ольга Павлик в беседе с газетой «Известия» высказалась о решении ЦБ снизить ключевую ставку до 11%.