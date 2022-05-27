Кожемяко: объёмы промышленного производства в Приморье выросли на 21,5% в 2021 году
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Объёмы производства горнодобывающей отрасли промышленности выросли на 18%, обрабатывающей промышленности — на 32%, в сфере машиностроения — на 61%, делится статистическими данными из отчёта главы региона vostokmedia.com.
В качестве основных двигателей развития промышленности Приморского края Кожемяко отметил судостроительное предприятие «Звезда», Находкинский судоремонтный завод и завод «Прогресс», который, в том числе, отличился производством вертолётов Ка-52.
Ранее сообщалось о планах Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» начать производство модернизированных боевых вертолётов Ка-52М, которые сейчас используются в спецоперации на территории Украины.