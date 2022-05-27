Кожемяко: объёмы промышленного производства в Приморье выросли на 21,5% в 2021 году

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время ежегодного доклада региональному законодательному собранию сообщил о достижениях в промышленной сфере в 2021 году. На 21,5% выросли объёмы промышленного производства в регионе.
Кожемяко: объёмы промышленного производства в Приморье выросли на 21,5% в 2021 году
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Объёмы производства горнодобывающей отрасли промышленности выросли на 18%, обрабатывающей промышленности — на 32%, в сфере машиностроения — на 61%, делится статистическими данными из отчёта главы региона vostokmedia.com.

В качестве основных двигателей развития промышленности Приморского края Кожемяко отметил судостроительное предприятие «Звезда», Находкинский судоремонтный завод и завод «Прогресс», который, в том числе, отличился производством вертолётов Ка-52.

Ранее сообщалось о планах Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» начать производство модернизированных боевых вертолётов Ка-52М, которые сейчас используются в спецоперации на территории Украины.

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