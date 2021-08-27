В Приморье запустят производство боевых вертолётов Ка-52М

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В Приморском крае Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» ведёт подготовку к началу производства модернизированных боевых вертолётов Ка-52М.
В Приморье запустят производство боевых вертолётов Ка-52М
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Как передаёт ФАН, это будут машины серийного производства.

Уточняется, что выпуск техники обеспечил новый госзаказ, благодаря которому удастся избежать сокращений на предприятии.

«Эти заказы позволят поддержать производство на необходимом уровне для развития экономики предприятия и города Арсеньева, для которого оно является градообразующим», — рассказал министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

Планируется, что первые вертолёты поступят в вооружённые силы к 2022 году.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», на форуме «Армия-2021» представили модификацию АК-12 для спецназа.

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