РБК: условия выпуска облигаций в рублях позволяют избежать дефолта без лицензии США

Условия выпуска российских облигаций в рублях позволяют России избежать потенциального дефолта по внешнему госдолгу после отзыва лицензии Министерством финансов США, пишет РБК.

Отмечается, что в документации всех российских выпусков есть условие Currency Indemnity о возмещении в другой валюте, которое теоретически предоставляет возможность проводить платежи в рублях без оснований объявления дефолта.

Также в материале говорится, что это условие является независимым от другого условия — выплаты в альтернативных валютах, содержащегося в бумагах, выпущенных с 2018 года. Условие допускает законную возможность выплаты в рублях в том случае, если, например, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте.

24 мая Минфин США сообщил об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по государственному долгу Российской Федерации.

Министерство финансов России объявило, что это не станет помехой для оплаты долговых обязательств страны.

Политолог Александр Маркин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с госдолгом России.