Bloomberg: Евросоюз работает над соглашением по поставкам газа с Египтом и Израилем

Европейский союз занимается разработкой соглашения об увеличении поставок сжиженного природного газа из Израиля через Египет. Об этом сообщает агентство Bloomberg, получившее доступ к соответствующим документам.

Согласно документам, Израиль будет предоставлять газ через трубопровод в Египет, где его будут перерабатывать в сжиженный природный газ, а затем направлять в Европу, пишет агентство.

Предполагается, что соглашение нацелено на снижение зависимости ЕС от российских энергоносителей.

Как ранее писала The Washington Post, страны Евросоюза согласились с требованием России об оплате газа в рублях, опасаясь рисков энергетического кризиса.