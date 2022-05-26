Bloomberg: Евросоюз работает над соглашением по поставкам газа с Египтом и Израилем
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Согласно документам, Израиль будет предоставлять газ через трубопровод в Египет, где его будут перерабатывать в сжиженный природный газ, а затем направлять в Европу, пишет агентство.
Предполагается, что соглашение нацелено на снижение зависимости ЕС от российских энергоносителей.
Как ранее писала The Washington Post, страны Евросоюза согласились с требованием России об оплате газа в рублях, опасаясь рисков энергетического кризиса.