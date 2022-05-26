WP: страны ЕС согласились оплачивать газ в рублях из-за риска энергетического кризиса

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Страны Евросоюза согласились с требованием России об оплате газа в рублях, опасаясь рисков энергетического кризиса. Об этом пишет газета The Washington Post.

Отмечается, что это свидетельствует о «победе» российской стороны.

В настоящее время страны ЕС обсуждают меры по снижению зависимости от российских энергоносителей и стремятся избежать энергетического кризиса различными мерами, говорится в статье.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что около половины из 54 компаний — клиентов «Газпром экспорта» открыли рублёвые счета для оплаты российского газа.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что партнёры России не испытывают дополнительных трудностей в связи с переходом к оплате российского газа в рублях.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался в беседе с ФАН о поставках российского газа в Европу.

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