Набиуллина заявила об отсутствии у России проблем со средствами для обслуживания госдолга

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии у России проблем со средствами для обслуживания госдолга.
Набиуллина заявила об отсутствии у России проблем со средствами для обслуживания госдолга
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«У нас проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга нет никаких. С точки зрения возможности проведения платежей мы исходим из того, что сказал Минфин: будем платить в рублях», — сказала глава ЦБ. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объёме даже в условиях санкций.

Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade, прокомментировал ситуацию с госдолгом России. 

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что Минфин будет давать поручения иностранным банкам-агентам на платежи со своих валютных счетов у них в пользу кредиторов.

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