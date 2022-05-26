Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии у России проблем со средствами для обслуживания госдолга.

«У нас проблем с точки зрения наличия финансовых ресурсов для обслуживания госдолга нет никаких. С точки зрения возможности проведения платежей мы исходим из того, что сказал Минфин: будем платить в рублях», — сказала глава ЦБ. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у России есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объёме даже в условиях санкций.

Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade, прокомментировал ситуацию с госдолгом России.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что Минфин будет давать поручения иностранным банкам-агентам на платежи со своих валютных счетов у них в пользу кредиторов.