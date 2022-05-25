Политолог Маркин прокомментировал ситуацию с госдолгом России
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«Вашингтон видит, что антироссийские санкции не работают, российская экономика стабилизируется, а геополитическое влияние нашей страны лишь набирает обороты. Можно сказать, что Штаты пошли ва-банк», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, отказом продлевать лицензию Вашингтон пытается добиться технического дефолта.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что заморозку валютных счетов российского ЦБ, а также правительства страны можно расценивать как желание Запада организовать искусственный дефолт России.
Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade, прокомментировал ситуацию в беседе с газетой «Известия».