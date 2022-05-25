Нефтяники начнут отгружать газовый конденсат через «Ворота Арктики»

Нефтяники начнут отгружать газовый конденсат через нефтеналивной терминал «Ворота Арктики», который до этого использовался только для транспортировки нефти.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на «Газпромнефть — Ямал».

«Проектная мощность терминала составляет 8,5 млн т. В рамках разработки месторождения мы на неё вышли и подтвердили те проектные решения, которые закладывали при строительстве данного уникального объекта», — заявил технический директор «Газпромнефть — Ямала» Артём Войводяну.

По его словам, переоборудование объекта не требуется.

Ранее сообщалось, что российский кабмин расширит поддержку частных инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке.