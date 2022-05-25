Нефтяники начнут отгружать газовый конденсат через «Ворота Арктики»

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Нефтяники начнут отгружать газовый конденсат через нефтеналивной терминал «Ворота Арктики», который до этого использовался только для транспортировки нефти.
Нефтяники начнут отгружать газовый конденсат через «Ворота Арктики»
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Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на «Газпромнефть — Ямал».

«Проектная мощность терминала составляет 8,5 млн т. В рамках разработки месторождения мы на неё вышли и подтвердили те проектные решения, которые закладывали при строительстве данного уникального объекта», — заявил технический директор «Газпромнефть — Ямала» Артём Войводяну.

По его словам, переоборудование объекта не требуется.

Ранее сообщалось, что российский кабмин расширит поддержку частных инвестиций в Арктике и на Дальнем Востоке.

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