В Амурской области 26 мая начнётся российско-китайский форум

В Амурской области 26 мая стартует международная российско-китайская выставка-форум «АмурЭкспоФорум-2022».

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.

На церемонии открытия форума выступят губернатор Приамурья Василий Орлов, губернатор провинции Хэйлунцзян Ху Чаншэн, а также мэр Благовещенска Олег Имамеев и мэр города Хэйхэ Чжао Жунго.

Отмечается, что в рамках «АмурЭкспоФорума-2022» планируют заключить соглашения, направленные на развития двустороннего международного сотрудничества.

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