В Амурской области 26 мая начнётся российско-китайский форум

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В Амурской области 26 мая стартует международная российско-китайская выставка-форум «АмурЭкспоФорум-2022».

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство. 

На церемонии открытия форума выступят губернатор Приамурья Василий Орлов, губернатор провинции Хэйлунцзян Ху Чаншэн, а также мэр Благовещенска Олег Имамеев и мэр города Хэйхэ Чжао Жунго.

Отмечается, что в рамках «АмурЭкспоФорума-2022» планируют заключить соглашения, направленные на развития двустороннего международного сотрудничества. 

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Ленинградской области прошёл фестиваль «Корюшка идёт!».

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