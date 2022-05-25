FT: существующие в мировой экономике проблемы могут привести к рецессии

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Проблемы мировой экономики подрывают её развитие и угрожают возникновению рецессии. Об этом говорится в материале Financial Times.

Среди четырёх наиболее острых проблем мировой экономики отмечаются трудности экономического восстановления Китая после пандемии коронавируса, политика Федеральной резервной системы США, рост стоимости жизни в Европе и угроза продовольственного кризиса в развивающихся странах. 

«Сейчас мы снова боимся глобальной рецессии, только на этот раз всё более чем реально», — заявил главный экономист Института международных финансов Робин Брукс.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) перечислил влияющие на состояние мировой экономики факторы.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС доктор экономических наук Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы дедолларизации экономики России.

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