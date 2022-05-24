В Чехии заявили о готовности Австрии помочь расширить мощности нефтепровода TAL
«Австрия готова поддержать наши усилия повысить мощности нефтепровода TAL», — цитирует ТАСС слова премьера в Twitter.
По его словам, повышение необходимо для того, чтобы иметь гарантированный достаток нефти, которая не будет поставляться из России.
3 мая глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что Прага не намерена оплачивать российский газ в рублях, а также готова отказаться от закупок нефти из России к концу года при определённых условиях.