В Чехии заявили о готовности Австрии помочь расширить мощности нефтепровода TAL

Короткая ссылка
Австрия готова поддержать усилия Чехии по расширению мощностей трансальпийского нефтепровода TAL, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала.

«Австрия готова поддержать наши усилия повысить мощности нефтепровода TAL», — цитирует ТАСС слова премьера в Twitter.

По его словам, повышение необходимо для того, чтобы иметь гарантированный достаток нефти, которая не будет поставляться из России.

3 мая глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что Прага не намерена оплачивать российский газ в рублях, а также готова отказаться от закупок нефти из России к концу года при определённых условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить