Экономист Диксин высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Германию

Доктор экономических наук Иосиф Диксин высказался о ситуации с поставками российских энергоресурсов в Германию.

В беседе с Nation News он отметил, что принципиально немецкая сторона готова остановить импорт.

«Когда они будут к этому готовы — к Новому году или через год — вопрос, вызывающий внутренние дискуссии», — сказал эксперт.

По мнению Диксина, если в Берлине и есть консенсус, то он заключается в том, что резкий отказ от российского газа приведёт экономику Германии к коллапсу.

Со своей стороны, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил, что в феврале была подписана «Зелёная таксономия».

«Был принят документ, который подразумевает выдачу газу статуса частичного углеродного источника энергии, что должно помочь в стимулировании инвестиций в газовую генерацию. Но этот документ ещё не получил силу закона», — уточнил он.

По словам эксперта, Германии нужна газовая генерация, которая будет выполнять роль стабилизатора в нынешней ситуации.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о готовности ФРГ поддержать эмбарго на российскую нефть без участия Венгрии.