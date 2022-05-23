В Севастополе рассказали о грантах для молодых предпринимателей

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В Севастополе в 2022 году начнут выделять гранты для предпринимателей в возрасте до 25 лет. Они смогут рассчитывать на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
В Севастополе рассказали о грантах для молодых предпринимателей
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Предусмотрены средства в размере 8,5 млн рублей», — заявил директор Департамента экономразвития Денис Профатилов.

Средства направляются из федерального бюджета в рамках национального проекта по развитию малого бизнеса. Приём заявок начнётся в августе.

Также стало известно, что Удмуртия получит 44 млн рублей для компенсации процентных ставок по кредитам, полученным на оборотные средства предприятиями промышленности из федерального бюджета. Соответствующее соглашение подписано с Минпромторгом России, передаёт ИА «Удмуртия».

«Ориентировочный объём займов по данной мере поддержки позволит привлечь в экономику более 400 млн рублей инвестиций», — заявил Виктор Лашкарёв, министр промышленности и торговли республики.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.

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