В Севастополе рассказали о грантах для молодых предпринимателей

В Севастополе в 2022 году начнут выделять гранты для предпринимателей в возрасте до 25 лет. Они смогут рассчитывать на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Предусмотрены средства в размере 8,5 млн рублей», — заявил директор Департамента экономразвития Денис Профатилов.

Средства направляются из федерального бюджета в рамках национального проекта по развитию малого бизнеса. Приём заявок начнётся в августе.

Также стало известно, что Удмуртия получит 44 млн рублей для компенсации процентных ставок по кредитам, полученным на оборотные средства предприятиями промышленности из федерального бюджета. Соответствующее соглашение подписано с Минпромторгом России, передаёт ИА «Удмуртия».

«Ориентировочный объём займов по данной мере поддержки позволит привлечь в экономику более 400 млн рублей инвестиций», — заявил Виктор Лашкарёв, министр промышленности и торговли республики.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.