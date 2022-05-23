Власти Кубани рассказали о планах по заключению инвестиционных соглашений на ПМЭФ-2022
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
«Ключевые темы для нас — это, конечно же, развитие туризма, агропромышленного комплекса и промышленности. В рамках ПМЭФ-2022 планируем заключить инвестиционные соглашения на общую сумму более 150 млрд рублей. Большая часть из них — в санаторно-курортной отрасли», — заявил Кондратьев.
Так, на форуме будут представлены проекты четырёхзвёздочного санатория в Адлерском районе, комплекса спа-отелей в посёлке Аше, проект развития санатория «Волна», передаёт сайт «Кубань 24».
Ранее стала известна расширенная деловая повестка Петербургского международного экономического форума.