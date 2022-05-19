Объявлена расширенная деловая повестка ПМЭФ-2022
- РИА Новости
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
Одной из ключевых тем станет создание нового инфраструктурного стандарта для руководства субъектов из-за разрыва многих традиционных логистических цепочек и необходимости существенно пересматривать рынки сбыта.
«Мир изменился кардинально, и наша задача — увидеть и реализовать новые возможности. Для этого крайне важно всем здоровым силам общества объединить усилия. Новый мир, новые вызовы, новые перспективы», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.
По его словам, решения по результатам обсуждений и согласований на форуме позволят бизнесу и власти реализовать их максимально эффективно, укрепить и усилить цели национального развития.
Отдельные сессии будут посвящены тому, как действовать в современных реалиях, когда идёт формирование новой архитектуры мироустройства, и как в таких условиях налаживать диалог с западными инвесторами.
В ходе ряда сессий будут обсуждаться вопросы развития энергетики и энергобезопасности.
Ещё одна тема — стратегические направления развития современного здравоохранения, здоровое питание и инвестиции в создание санитарного щита.
Отдельные сессии посвятят защите бизнеса в России и за рубежом, производству и продвижению контента после блокировки ряда соцсетей, продовольственной безопасности России, устойчивому сельскому хозяйству.
Среди важных блоков — современные технологии и инвестиции в человека.
Ранее сообщалось, что на время проведения ПМЭФ в аэропорту Пулково усилят меры безопасности.