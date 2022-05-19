Объявлена расширенная деловая повестка ПМЭФ-2022

Стала известна расширенная деловая повестка Петербургского международного экономического форума.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Одной из ключевых тем станет создание нового инфраструктурного стандарта для руководства субъектов из-за разрыва многих традиционных логистических цепочек и необходимости существенно пересматривать рынки сбыта.

«Мир изменился кардинально, и наша задача — увидеть и реализовать новые возможности. Для этого крайне важно всем здоровым силам общества объединить усилия. Новый мир, новые вызовы, новые перспективы», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По его словам, решения по результатам обсуждений и согласований на форуме позволят бизнесу и власти реализовать их максимально эффективно, укрепить и усилить цели национального развития.

Отдельные сессии будут посвящены тому, как действовать в современных реалиях, когда идёт формирование новой архитектуры мироустройства, и как в таких условиях налаживать диалог с западными инвесторами.

В ходе ряда сессий будут обсуждаться вопросы развития энергетики и энергобезопасности.

Ещё одна тема — стратегические направления развития современного здравоохранения, здоровое питание и инвестиции в создание санитарного щита.

Отдельные сессии посвятят защите бизнеса в России и за рубежом, производству и продвижению контента после блокировки ряда соцсетей, продовольственной безопасности России, устойчивому сельскому хозяйству.

Среди важных блоков — современные технологии и инвестиции в человека.

Ранее сообщалось, что на время проведения ПМЭФ в аэропорту Пулково усилят меры безопасности.