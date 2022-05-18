На время проведения ПМЭФ в аэропорту Пулково усилят меры безопасности
- РИА Новости
Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на заявление пресс-службы фонда «Росконгресс».
В частности, на подъезде к аэропорту организуют контрольно-пропускной пункт с досмотром автомобилей, въезжающих на территорию.
«Учитывая это, пассажирам нужно будет закладывать дополнительное время при планировании пути в аэропорт», — предупредили в фонде.
Отмечается, что приём частных самолётов будет организован в сотрудничестве с фондом «Росконгресс».
Ранее в сообщении на сайте Росконгресса появилась информация о датах проведения Петербургского международного экономического форума.