На время проведения ПМЭФ в аэропорту Пулково усилят меры безопасности

На время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в международном аэропорту Пулково усилят меры безопасности.

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на заявление пресс-службы фонда «Росконгресс».

В частности, на подъезде к аэропорту организуют контрольно-пропускной пункт с досмотром автомобилей, въезжающих на территорию.

«Учитывая это, пассажирам нужно будет закладывать дополнительное время при планировании пути в аэропорт», — предупредили в фонде.

Отмечается, что приём частных самолётов будет организован в сотрудничестве с фондом «Росконгресс».

Ранее в сообщении на сайте Росконгресса появилась информация о датах проведения Петербургского международного экономического форума.