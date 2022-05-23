Профессор Домащенко заявил о возможности «голландской болезни» экономики из-за сильного рубля

Доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко заявил о возможности «голландской болезни» для российской экономики из-за сильного курса рубля. Об этом сообщил РБК.

Как считает эксперт, высокий курс рубля может привести к отставанию высокотехнологичных отраслей и удорожанию товаров в долгосрочной перспективе.

По мнению экономиста, дезинфляционный эффект укрепления рубля не будет длиться долго. Домащенко отмечает, что из-за сильного рубля российская экономика становится менее конкурентоспособной в мире в связи с тем, что товары, производимые разными отраслями, кроме нефти и газа, становятся очень дорогими для государств, готовых покупать их у России.

В сообщении говорится, что, по мнению других экспертов, в случае нехватки импорта участники рынка из-за сильного курса рубля могут начать поиск альтернативных каналов поставок.

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