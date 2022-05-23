Воробьёв рассказал о мерах поддержки работающего по франшизе бизнеса

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв анонсировал ещё одну меру поддержки предпринимателей — частичную компенсацию затрат на старт бизнеса по франшизе. Предпринимателям компенсируют от 30 до 50% стартовых затрат.
Воробьёв рассказал о мерах поддержки работающего по франшизе бизнеса
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

«Мы запускаем субсидию на оплату расходов, которые несёт предприниматель. Там нужно заплатить паушальный платёж — он даёт право пользоваться франшизой, приобрести оборудование по стандарту, заключить договор аренды. Мы готовы субсидировать 30% затрат от суммы до 500 тыс. рублей, если франшиза федеральная, а если франшиза подмосковная (их у нас 140), будем субсидировать до 50% затрат, либо до 1 млн рублей», — сообщила зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева на совещании губернатора с зампредами и главами городских округов.

Андрей Воробьёв, в свою очередь, напомнил, что в особую категорию были выделены IT-направление, сельское хозяйство, передаёт телеканал «360».

«Мы особое внимание уделили малому бизнесу. В частности, мы видим особую устойчивость, доходность, прибыльность для малого бизнеса тогда, когда используют франшизу», — добавил губернатор.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.

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