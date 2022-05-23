Кудрин заявил, что перестройка российской экономики продлится 1,5—2 года

Короткая ссылка
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что перестройка российской экономики в связи с новыми вызовами продлится полтора-два года.
Кудрин заявил, что перестройка российской экономики продлится 1,5—2 года
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления некоторых санкций в силу. Поэтому эти полтора-два года — это перестройка экономики с учётом этих новых вызовов. Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции», — цитирует РИА Новости Кудрина.

По его словам, более глубокая перестройка займёт длительное время. Кудрин напомнил, что инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют пять-десять лет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает санкционный удар достойно, о чём свидетельствуют основные макроэкономические показатели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить