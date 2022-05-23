Кудрин заявил, что перестройка российской экономики продлится 1,5—2 года

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что перестройка российской экономики в связи с новыми вызовами продлится полтора-два года.

«Масштаб изменений пока только проявляется по мере вступления некоторых санкций в силу. Поэтому эти полтора-два года — это перестройка экономики с учётом этих новых вызовов. Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить целый ряд продукции», — цитирует РИА Новости Кудрина.

По его словам, более глубокая перестройка займёт длительное время. Кудрин напомнил, что инвестиционные циклы по отдельным продуктам составляют пять-десять лет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает санкционный удар достойно, о чём свидетельствуют основные макроэкономические показатели.