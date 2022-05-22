Решетников заявил о попытке политизировать АТЭС

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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что попытка «некоторых экономик» Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества политизировать АТЭС — единственная причина, по которой стороны не пришли к консенсусу по итогам министерской встречи в Бангкоке.
Решетников заявил о попытке политизировать АТЭС
  • РИА Новости

«Мы высоко оцениваем усилия Таиланда по достижению консенсуса и обеспечению баланса между различными позициями. Таиланд как принимающая сторона продемонстрировал высокий дух сотрудничества. Важно, что 23 пункта из 24 были согласованы», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, данная ситуация означает, что АТЭС по-прежнему способна продвигать экономическую повестку.

«Единственная причина, по которой мы не пришли к консенсусу, — это попытка некоторых экономик политизировать форум. В дальнейшем мы должны сосредоточиться на поиске точек соприкосновения, а не на провоцировании разногласий», — добавил он.

Ранее представитель российской делегации на саммите Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке заявил, что министры экономик АТЭС не приняли итогового заявления.

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