Решетников заявил о попытке политизировать АТЭС
- РИА Новости
«Мы высоко оцениваем усилия Таиланда по достижению консенсуса и обеспечению баланса между различными позициями. Таиланд как принимающая сторона продемонстрировал высокий дух сотрудничества. Важно, что 23 пункта из 24 были согласованы», — цитирует его ТАСС.
По словам министра, данная ситуация означает, что АТЭС по-прежнему способна продвигать экономическую повестку.
«Единственная причина, по которой мы не пришли к консенсусу, — это попытка некоторых экономик политизировать форум. В дальнейшем мы должны сосредоточиться на поиске точек соприкосновения, а не на провоцировании разногласий», — добавил он.
Ранее представитель российской делегации на саммите Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке заявил, что министры экономик АТЭС не приняли итогового заявления.