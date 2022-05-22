Глава МЭР Решетников призвал решить вопросы логистики для сотрудничества с Азией

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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что для разворота российской внешнеэкономической деятельности к Азии необходимо по-новому решать вопросы логистики в торговле.

Он отметил, что существующие логистические цепочки подходят под торговлю зерном и нефтепродуктами, а в поставках удобрений, например, возникают вопросы.

По словам министра РИА Новости, в стране увеличиваются мощности дальневосточных портов для получения новых возможностей, в числе которых — увеличение контейнерных перевалов для перевозки более высокотехнологичной продукции с рефрижераторными контейнерами.

Решетников также упомянул о логистике в двусторонней торговле с Таиландом.

«Нам потребуется изменение логистики, и тут потребуется совместная работа наших министерств транспорта. Мы сегодня этот вопрос затронули в обсуждении с уважаемым вице-премьером Чурином Лаксанависитом, и будем решать эти вопросы», — заключил он.

Министр экономического развития ранее заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивость.

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