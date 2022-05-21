Мексика и Британия начали обсуждение соглашения о свободной торговле

Власти Мексики и Великобритании приступили к обсуждению соглашения о свободной торговле, заявила глава мексиканского Минэкономики Татьяна Клутье.

«Мы только что начали переговоры по соглашению о свободной торговле между Мексикой и Соединённым Королевством, после того как 1 июня 2021 года вступило в силу соглашение о непрерывности коммерческой деятельности», — цитирует её РИА Новости.

По словам министра, устранение торговых барьеров с Великобританией — это часть программы национального развития по продвижению комплексной политики инноваций, а также производственной и торговой интеграции.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью Handelsblatt предложил возобновить переговоры о свободной торговле между США и ЕС.