Мексика и Британия начали обсуждение соглашения о свободной торговле

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Власти Мексики и Великобритании приступили к обсуждению соглашения о свободной торговле, заявила глава мексиканского Минэкономики Татьяна Клутье.

«Мы только что начали переговоры по соглашению о свободной торговле между Мексикой и Соединённым Королевством, после того как 1 июня 2021 года вступило в силу соглашение о непрерывности коммерческой деятельности», — цитирует её РИА Новости.

По словам министра, устранение торговых барьеров с Великобританией — это часть программы национального развития по продвижению комплексной политики инноваций, а также производственной и торговой интеграции.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью Handelsblatt предложил возобновить переговоры о свободной торговле между США и ЕС.

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