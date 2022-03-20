Глава Минфина ФРГ предложил возобновить диалог о свободной торговле между США и ЕС
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«Мы должны снова возобновить переговоры по соглашению о трансатлантической свободной торговле. Как раз сейчас, во время кризиса, становится очевидно, насколько важна свободная торговля с партнёрами, которые разделяют наши ценности», — цитирует его ТАСС.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала визит американского президента Джо Байдена в Европу для посещения саммита НАТО в Брюсселе.
По её словам, Байден обсудит на саммите Североатлантического альянса сдерживание России.