Курс доллара на Мосбирже опустился до 61 рубля

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Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже в пятницу, 20 мая, опустился до 61 рубля впервые с января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара на Мосбирже опустился до 61 рубля
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Во время торгов курс доллара опустился до 61,01 рубля.

19 мая курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года.

Экономист Андрей Лобода, директор по внешним связям BitRiver, в беседе с ФАН высказался о ситуации на валютном рынке.

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