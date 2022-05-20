Курс доллара на Мосбирже опустился до 61 рубля
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже в пятницу, 20 мая, опустился до 61 рубля впервые с января 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
- РИА Новости
- © Мария Девахина
Во время торгов курс доллара опустился до 61,01 рубля.
19 мая курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с января 2020 года.
Экономист Андрей Лобода, директор по внешним связям BitRiver, в беседе с ФАН высказался о ситуации на валютном рынке.
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