Аналитик Сыроваткин допустил усиление курса доллара при смягчении валютных требований
Он напомнил, что Центробанк уже смягчил контроль за движением капитала путём увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку.
«Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль», — заявил Сыроваткин в интервью агентству «Прайм».
По мнению аналитика, серьёзного падения курса рубля ожидать не стоит.
«Серьёзными они (колебания курса. — RT) будут лишь при снижении нормы обязательной продажи валютной выручки, которая уменьшит приток валюты на Мосбиржу», — считает эксперт.
Сыроваткин допустил, что при снижении экспортной выручки на 20-30% курс доллара может сдвинуться в диапазон 83-100 рублей.
Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.