Аналитик Сыроваткин допустил усиление курса доллара при смягчении валютных требований

Смягчение валютных правил в России может привести к укреплению курса доллара выше 80 рублей. Об этом заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Он напомнил, что Центробанк уже смягчил контроль за движением капитала путём увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку.

«Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль», — заявил Сыроваткин в интервью агентству «Прайм».

По мнению аналитика, серьёзного падения курса рубля ожидать не стоит.

«Серьёзными они (колебания курса. — RT) будут лишь при снижении нормы обязательной продажи валютной выручки, которая уменьшит приток валюты на Мосбиржу», — считает эксперт.

Сыроваткин допустил, что при снижении экспортной выручки на 20-30% курс доллара может сдвинуться в диапазон 83-100 рублей.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.