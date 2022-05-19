Аналитик Коган спрогнозировал курс рубля в краткосрочной перспективе

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, чего ждать от курса рубля в ближайшей перспективе.

Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

«В целом на рынок сейчас будут оказывать влияние постепенные послабления в ограничениях по валютной выручке, валютному контролю и запуск параллельного импорта, который однозначно приведёт к тому, что доллары, евро и другие денежные единицы развитых стран станут значительно актуальнее для россиян и бизнеса. Как следствие, на них вырастет спрос, что и повлечёт за собой постепенное ослабление рубля», — заявил эксперт.

По его оценке, более-менее реальной видится картина, при которой доллар укрепится до 65 рублей, а евро будет пытаться подняться к 70 рублям.

Более позитивный для рубля сценарий — это 62—62,5 единицы за доллар и 65—66 — за евро к концу недели.

Ранее ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН рассказала о факторах, влияющих на курс рубля.