Заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин высказался о перспективах сотрудничества России и Китая в сфере энергетики.

«Интерес к поставкам российских энергоносителей в Китае всегда был, а сегодня он подогревается тем, что нефть в Рjccbb продаётся со скидкой из-за санкций. Это и мотивирует китайцев покупать сырьё в нашей стране», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, китайская сторона будет увеличивать закупки в России, но с учётом двух факторов.

«Во-первых, Москва не является единственным поставщиком сырья в КНР, а во-вторых, Пекин не любит складывать все яйца в одну корзину», — пояснил Луконин.

Ранее Bloomberg сообщал, что Китай планирует закупить у России нефть для пополнения стратегических резервов.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с поставками угля в Европу.