Новак усомнился в скором запуске «Северного потока — 2»

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Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал ситуацию с газопроводом «Северный поток — 2».
Новак усомнился в скором запуске «Северного потока — 2»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Reinhardt/dpa

«По политическим мотивам проект пока заморожен. Но я считаю, что по политическим мотивам он вряд ли будет запущен в ближайшее время», — цитирует его РИА Новости.

Новак при этом высказал мнение, что потребность в данном газопроводе есть у европейских потребителей.

«В будущем, я думаю, он будет востребован. Он достаточно технологичен», — сказал он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что текущая ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» поставила Европу в большую зависимость от США.

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