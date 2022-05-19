Экономист Смирнов: США могут сдержать цены на бензин наращиванием поставок сырой нефти

Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов заявил, что власти Соединённых Штатов могут сдержать рост цен на бензин путём увеличения поставок сырой нефти.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что реализовать данный метод становится всё сложнее по мере уменьшения запасов нефти в мире.

Другим способом сдерживания роста цен на бензин в США является извлечение дополнительных запасов нефти из стратегических резервов, уточнил Смирнов.

По его словам, данный метод «не даёт должного эффекта, поскольку запасы бензина в США за последний месяц продолжили снижаться».

Таким образом, заключил Смирнов, власти США «зашли в тупик по поводу поиска надёжного инструмента воздействия на рынок топлива».

В США 17 мая цены на бензин вновь обновили исторические максимумы.

До этого президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.