Аналитик Юшков прокомментировал планы ЕС по отказу от российской нефти

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал планы ЕС по отказу от российской нефти.

«Ни один европейский НПЗ не ушёл на ремонт с целью поменять настройки, чтобы перерабатывать какую-то другую нефть. Кто закупал российскую нефть, так на ней и работают. Риторика идёт, что мы точно не будем покупать нефть из России, но даже Польша, которая громче всех кричит, и то продолжает закупать и запасаться ей, потому что она идёт со скидкой», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает эксперт, если Евросоюз действительно стратегически решил отказаться от российской нефти, то уже должен искать других поставщиков и подписывать долгосрочные договоры, а также перенастраивать НПЗ под другие сорта.

«Но мы этого не видим. С Ближним Востоком они не договариваются. Да, там был всплеск закупки африканской нефти, чуть увеличили поставки с Ближнего Востока. Но ровно настолько, насколько мы ушли в Индию», — отметил Юшков.

Он добавил, что со стороны Европы не видно «игры вдолгую».

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с поставками газа в Финляндию.