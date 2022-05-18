Аналитик Юшков прокомментировал планы ЕС по отказу от российской нефти

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал планы ЕС по отказу от российской нефти.
Аналитик Юшков прокомментировал планы ЕС по отказу от российской нефти
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«Ни один европейский НПЗ не ушёл на ремонт с целью поменять настройки, чтобы перерабатывать какую-то другую нефть. Кто закупал российскую нефть, так на ней и работают. Риторика идёт, что мы точно не будем покупать нефть из России, но даже Польша, которая громче всех кричит, и то продолжает закупать и запасаться ей, потому что она идёт со скидкой», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает эксперт, если Евросоюз действительно стратегически решил отказаться от российской нефти, то уже должен искать других поставщиков и подписывать долгосрочные договоры, а также перенастраивать НПЗ под другие сорта.

«Но мы этого не видим. С Ближним Востоком они не договариваются. Да, там был всплеск закупки африканской нефти, чуть увеличили поставки с Ближнего Востока. Но ровно настолько, насколько мы ушли в Индию», — отметил Юшков.

Он добавил, что со стороны Европы не видно «игры вдолгую».

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с поставками газа в Финляндию.

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