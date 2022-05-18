Депутат Завальный прокомментировал ситуацию с поставками газа в Финляндию

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал ситуацию с поставками газа в Финляндию.

«Очевидно, они могут остаться без газа. Газ в энергобалансе финнов занимает порядка 6%, не больше. Видимо, они всё просчитали, нашли какую-то альтернативу, поэтому решили обратиться в арбитражный суд, а не платить. Неоплата чревата отключением поставок», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, степень зависимости стран Европы от российского газа сильно разнится, и некоторые из них не могут пойти по пути Финляндии.

«Те, что не могут, — предпочитают платить», — пояснил Завальный.

17 мая стало известно, что Gasum обратилась в арбитраж по поводу контракта «Газпром экспорта» на поставку природного газа.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал ситуацию с поставками нефти в Венгрию.